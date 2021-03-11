شاهد.. ما عثرت عليه قوات الشرعية بعد طرد المليشيات الحوثية من غرب تعز

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عثرت قوات الجيش، أمس الأربعاء، على مخازن ألغام أرضية تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك بعد تحرير القوات الحكومية مناطق جديدة، في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز.
وكشف قائد ميداني لموقع الجيش أن تلك الألغام كانت بأشكال وأحجام مختلفة، لافتا إلى أن بعضها كانت على أشكال أحجار.
وأكد أن المناطق التي تم تحريرها وفي مقدمتها الكدحة والأشروح، مليئة بالألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل طردها.
وخلال السنوات الماضية، استشهد وأصيب أكثر من 2300 مدني بالألغام الحوثية في محافظة تعز، فيما بلغ عدد الشهداء المدنيين في مختلف مناطق البلاد أكثر من 20 ألف مدني، وفقا لمشروع مسام لنزع الألغام باليمن.