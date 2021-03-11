من الرياض.. روسيا تحذر الحوثيين وتعلن موقفا رسميا من تراجع امريكا عن قرار تصنيفهم كإرهابيين

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الصراع في اليمن يجب أن ينتهي، وأن على الأطراف المتناحرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأدلى لافروف بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي امس الاربعاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وشدد لافروف على ضرورة ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللاعودة.

وبشأن تراجع أمريكا عن قرار تصنيف جماعة الحوثي في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، قال لافروف إنه يأمل قراءتهم (اي الجوثيين) هذه الإشارة بشكل صحيح، وحذرهم من أنها ليست شيكا على بياض لمواصلة العنف.

وقال إن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول.

من جهته قال ابن فرحان إن هجمات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، الأخيرة ضد المملكة تستهدف أمن الطاقة العالمي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،بحث الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المستجدات في المنطقة.

واستعرضا خلال اجتماع في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.