الحرب الإعلامية تعود من جديد بين الولايات المتحدة والصين وهذه إبرزها

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية على وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين، عقب تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تتعلق بهونغ كونغ.

ودعت الخارجية الصينية، واشنطن إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى المسار الصحيح، ومقاربة العلاقات بين الصين وأمريكا بطريقة موضوعية وعقلانية.

وكان بلينكن، قال أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ، مضيفا في جلسة استماع بمجلس النواب:

"نحن بحاجة لمواصلة متابعة العقوبات، على سبيل المثال، ضد المسؤولين عن ارتكاب أعمال قمعية في هونغ كونغ".

يأني ذلك، في وقت أعلنت فيه واشنطن أن وزير خارجيتها ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، سيعقدان الأسبوع المقبل في ألاسكا لقاء مع وفد صيني رفيع