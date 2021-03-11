في أول وأكبر انتصارات للجيش الوطني تعز تلتحم بالمخا والزحف مستمر بتجاه البرح

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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التحمت قوات الجيش الوطني في تعز مع قوات العمالقة في مديرية المخا في نجاح عسكري استهدف تطهير مواقع واسعة وربط المديريات الساحلية لليمن بمحافظة تعز.

وأعلن مسؤول عسكري فتح منفذ جديد لمدينة تعز بعد إتمام تحرير كامل منطقة الكدحة بمديرية المعافر غربي المحافظة، مؤكداً أن القوات الحكومية تواصل تفكيك الألغام والانطلاق نحو منطقة البرح.

وقال قائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني إن الجيش الوطني استطاع تطهير مناطق واسعة وتأمين منطقة الكدحة بالكامل، مضيفا أن عناصر الحوثي أصيبت بالانهيار، فيما تتقدم قوات الجيش الوطني في مختلف المحاور بشكل سريع، وتمكنت من استعادة عدد من الأسلحة والمعدات التي كانت المليشيا نهبتها من مخازن القوات المسلحة عقب انقلابها على الشرعية.

ولفت إلى وجود عشرات القتلى والأسرى من المليشيا. وشدد على أنه لا مشروع إيرانيا في اليمن، وأن الدولة قادمة.

وعرض الجيش الوطني مجموعة من الأسلحة والمعدات التي استولى عليها وبينها دبابات ومدرعات وصواريخ كاتيوشا.

وطالب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر المغرر بهم في صفوف المليشيا بالتخلي عنها والانضمام إلى الجيش الوطني قبل فوات الأوان