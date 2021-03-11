إنهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات الحوثية في تعز والجيش الوطني يعلن فتح طريق ومنفذ جديد للمحافظة

الخميس 11 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الوطني، عن فتح طريق جديد، تربط مركز محافظة تعز بباقي مديريات الساحل الغربي، عقب إحكام القوات الحكومية سيطرتها على جبهة الكدحة (غربي المحافظة)، ضمن معارك ضارية ضد مسلحي المليشيات الحوثية.

وقال العقيد "عبد الباسط البحر"، الناطق باسم محور تعز إن "قوات الجيش الوطني فتحت اليوم طريقا جديد، تربط مدينة تعز (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) بمديرية المخا غربي المحافظة"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء.

وكان لتعز منفذ واحد يربطها بمحافظة عدن (جنوب)، يمر عبر طريق وعرة يستغرق عبورها أكثر من 10 ساعات، بينما المسافة بين المحافظتين لا تتجاوز الساعتين.

وأوضح "البحر" أن "فرق إزالة الألغام، التابعة للجيش، تقوم حاليا بنزع الألغام وتطهيرها، وهذه الطريق تعد نقطة التحام جديدة للجيش الوطني والقوات المشتركة في الساحل الغربي".

فيما قال مدير عام مديرية المعافر بالمحافظة، حميد الخليدي، للأناضول، إن "القوات الحكومية فرضت اليوم سيطرتها الكاملة على جبهة الكدحة الاستراتيجية بمديرية المعافر، بعد معارك ضارية مع مليشيات الحوثي".

وأوضح أن أهمية السيطرة على جبهة الكدحة تمكن في أنها تربط بين 4 مديريات وهي الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي (غربي تعز) وتساهم في التحام القوات الحكومية مع بعضها البعض، بعد أن ظلت متفرقة منذ بداية الحرب.

والثلاثاء، أعلن الجيش اليمني تحريره لقرى في مديريات المعافر ومقبنه وجبل حبشي.

وأفاد الجيش، في بيان، بـ"سقوط عشرات القتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، بينها قيادات ميدانية (لم يذكرها)".

وحتى الساعة 15:00 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الحوثيين حول ما أعلنه الجيش ومدير عام مديرية المعافر. ومنذ أكثر من 10 أيام، تشهد تعز معارك ضارية بين قوات الجيش والحوثيين، الذين يحاصرون المحافظة منذ نحو 7 أعوام