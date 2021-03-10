أهم ما جاء في الإيجاز الصحفي لناطق قوات الشرعية بشأن آخـر تطورات الانتصارات النوعية للجيش في «تعـز ومـأرب»

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن، عبده مجلي اليوم الاربعاء بانتصارات الجيش الواسعة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.. مثمناً التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة ومن معهم من أبناء الشعب اليمني، في معركتهم الوطنية، المستمرة حتى تحرير كامل الأرض وتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي، إن "الجيش ينتصر في مختلف الجبهات القتالية، وأن المليشيا الحوثية الإرهابية منهزمة بصورة دائمة".

وأشار إلى أن المليشيا ما زالت تستهدف المدنيين في محافظة مأرب التي تحتضن ملايين النازحين المشردين مع استمرار اعتداءاتها ضد أبناء تعز والحديدة والجوف والضالع والبيضاء.. مشيراً إلى تكثيفها لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأضاف "كلها ممارسات إجرامية إرهابية تكشف عن حقد وعداوة المليشيات الحوثية لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن واليمنيين، وما تمثّله من خطر دائم على اليمن والمنطقة والإقليم وارتهانها لتنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية والإرهابية".

ولفت العميد مجلي إلى أن العمليات العسكرية القتالية للجيش في مختلف المناطق والمحاور والجبهات أثمرت انتصارات عظيمة، وأفشلت كل مخططات المليشيات الحوثية الانقلابية، وخاصةً في جبهات (تعز ومأرب والجوف) التي دارت فيها معارك قتالية، وعمليات هجومية ودفاعية، تمكنت فيها قواتنا المسلحة من التحرير والسيطرة على مواقع هامة وحاكمة.

وقال "في محافظة تعز استنفار كل الطاقات والقدرات لكل المكونات السياسية والمجتمعية والشعبية إلى جانب المقاتلين الأبطال لاستكمال تحرير المحافظة وتحرير كل أرجاء اليمن بما من شأنه استعادة الدولة والشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي".

واستعرض العميد مجلي في إيجازه الصحفي الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مديريات غرب تعز وهي مقبنة والمعافر وجبل حبشي، حيث تم تحرير المواقع الحاكمة، والمساحات الكبيرة من الأرض، وسط انهيار واسع لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة في محافظات الجوف والضالع والبيضاء وصنعاء واصلت عملياتها النوعية التي حققت من خلالها

تقدمات نوعية، والقضاء على التسللات الحوثية، وإلحاق الخسائر المادية والبشرية في صفوفها.

إلى ذلك وصف المعارك التي يخوضها الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب بأنها ملاحم بطولية.. حيث ألحقت قوات الجيش الهزائم المتلاحقة بالمليشيا في جبهات (مراد وصرواح وهيلان والمشجح والمخدرة والكسارة)، وبدعم من طيران تحالف دعم الشرعية، الذي كان له الإسهام الكبير في تدمير الآليات والأطقم والعربات القتالية والتعزيزات، القادمة إلى المليشيا الحوثية.

وقال "استخدمت قواتنا عمليات تكتيكية ناجحة من الأعمال التعرضية والالتفاف والتطويق، والمفاجأة والمباغتة والمناورة بالقوات والوسائل، التي من خلالها تم التحرير والسيطرة على مواقع مهمة، وحاكمة وتلقت المليشيات الخسائر، والهزائم المتواصلة، وفقدان أنساقها المتتابعة، ممن ترسلهم إلى محارق الموت والهلاك والدمار.

وأفاد أن الجيش ألقى القبض على العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.. شاكراً دول التحالف العربي على الدور الكبير لطيرانها المقاتل الذي حقق عمليات نوعية عسكرية بضربات جوية قوية ضد المليشيات الحوثية في الجبهات القتالية وكذلك استهداف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.