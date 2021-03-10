الفريق «الأحمـر»يزف التهاني ويتحدث عن إنجاز عسكري هام سـ يشكل مصدر قوة لمواجهة أذناب طهران في «اليمـن»

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر: "إن التحام أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة تعز اليوم الأربعاء بإخوانهم وزملائهم من الوحدات المرابطة في الساحل الغربي يشكل مصدر قوة لمواجهة الحوثي ومشروعه الكهنوتي الإيراني".

وحيا نائب الرئيس خلال اتصال هاتفي بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة بمحافظة تعز ..حيا قيادة المحور وقادة الوحدات والألوية العسكرية والضباط والصف والجنود وكل المواطنين الشرفاء الذين سجلوا ببسالتهم وإخلاصهم ملاحم خالدة ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية التي تمارس منذ سنوات أبشع الجرائم بحق أبناء المحافظة واليمنيين بشكل عام وتتعمد تهديد أمن اليمن والإقليم والملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة.

وبارك الانتصارات والانجازات الميدانية والالتفاف المجتمعي والشعبي الصادق بما من شأنه دحر الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية، منوهاً إلى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتكاتف وتلاحم جميع القوى والمكونات في المحافظة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

كما عبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره الأخوي للدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وأبناء الشعب اليمني.

وأشار نائب الرئيس إلى المواقف الوطنية والنضالية والبطولات التي سطرها أبناء محافظة تعز الأبية مع بقية محافظات اليمن في مختلف ميادين العزة والحرية، مؤكداً بأن هذه التضحيات الغالية والبطولات الأسطورية التي يجترحها خيرة رجال وأحرار اليمن سيسجلها التاريخ في صفحاته المشرقه وستظل محط تقدير القيادة السياسية وكل الأجيال اليمنية.

من جانبه عرض قائد محور تعز، خلال الاتصال، تقريراً موجزاً عن سير العمليات العسكرية والمعنويات القتالية التي يتحلى بها المقاتلون البواسل وما أحرزوه من انتصارات ميدانية، لافتاً إلى التضحيات الخالدة للأبطال والدعم الأخوي للأشقاء في التحالف والتفاف وتكاتف أبناء المحافظة لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة.