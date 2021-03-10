مأرب تحتضن المعرض الأول لسيدات الأعمال

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أقيم بمحافظة مأرب على مدى يومين المعرض الأول لسيدات الأعمال الذي نظمته مؤسسة فتيات مأرب بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة وأسواق ريادة المستهلك، بمشاركة 60 من سيدات الأعمال، ضمن مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي المدعوم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضحت انتصار القاضي المدير التنفيذي لمؤسسة فتيات مأرب مدير المشروع أن إقامة المعرض الذي يعد الأول من نوعه في مأرب يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وفي إطار تعزيز تجربة سيدات الأعمال في تسويق منتجاتهن والانطلاق في سوق العمل، بعد تلقيهن تدريبات لمدة ٢٨ يوما في مجالات ريادة الأعمال والمهارات الحياتية ودراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وأكدت انتصار القاضي أن المعرض حظي على مدى يومين بإقبال كبير من قبل المتسوقين حيث تم عرض المنتجات التي قمن بإنتاجها سيدات الأعمال من مصنوعات يدوية وملبوسات وغيرها ضمن مشاريعهن المقدمة.. مشيرة إلى أن المشروع سيعمل على تمويل سيدات الأعمال المتقدمات للمشاركة في إقامة معرض آخر لعرض مشاريعهن ومنتوجاتهن.

وأعربت ياسمين القاضي عن أملها في أن تساهم المنظمات الدولية في تمكين النساء بمأرب اقتصاديا حتى يصبحن قادرات على الاكتفاء الذاتي وتوفير الدخل المعيشي لهن ولأسرهن .. متمنية أن يكون المعرض باكورة لمعارض وفعاليات قادمة تهتم بالمرأة بما يجعلها مساهمة ناجحة في تنمية المجتمع.