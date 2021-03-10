وصول دعم جديد من محافظة حضرموت للجيش الوطني والجبهات بمأرب

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وصلت مأرب قافلة إغاثية ثانية مقدمة من أبناء محافظة حضرموت لدعم صمود جبهات مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونوه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالمواقف الوطنية المشرفة لابناء حضرموت والتي تجسد مدى تلاحم الصف الوطني الرافض لانقلاب المليشيات الحوثية وتوحد الرؤية والاهداف الوطنية لمواجهة الانقلاب والقضاء على مشروع إيران وأطماعها التوسعية في اليمن والمنطقة.

من جانبه أوضح وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني أن القافلة المتواضعة تعبر عن وقوف أبناء حضرموت بجانب اخوانهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.. مؤكدا أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين، وان الدفاع عنها واجب وطني على كل أبناء اليمن لحماية الثورة الجمهورية واستعادة الدولة ومؤسساتها من سيطرة الانقلابين

وكانت مدينة مأرب قد استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين عدة قوافل إغاثية قادمة من الساحل الغربي ومن محافظة حضرموت ومحافظة أبين وعدة محافظات.