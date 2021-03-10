الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت شركة ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس العالمية "S&P Global Platts"، تفاصيل أول تبادل تجاري بين قطر والإمارات منذ إنهاء الحصار الخليجي للدوحة أوائل كانون الثاني الماضي.

وقالت الشركة في تقرير نشرته، إن شركة قطر للبترول قامت في 3 آذار الجاري بتصدير أول شحنة من المكثفات البترولية القطرية إلى الإمارات منذ إنهاء حصار قطر، وفقا لترجمة صحيفة عربي21.

ووفقا لبيانات شركة "كبلر" لمعلومات الطاقة وتتبع ناقلات النفط، استقبلت مصفاة تكرير إينوك في دبي، هذا الأسبوع، نحو 712 ألف برميل من المكثفات من راس لفان.

وأوضحت البيانات أن شركة بترول الوطنية في دبي "إينوك" استأجرت ناقلة نفط مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أكبر منتج للطاقة في الإمارات، لنقل شحنة المكثفات البترولية القطرية.

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه الشحنة تمثل أول تبادل تجاري مهم بين قطر والإمارات منذ تحقيق المصالحة الخليجية في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وقبل نحو أسبوعين، عُقد لقاء ثنائي بين الإمارات وقطر في الكويت، في أول اجتماع بين الدولتين منذ "قمة العُلا" التي وضعت أسس المصالحة الخليجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وناقش الوفدان " الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا"، وأكدا على ضرورة المحافظة على "اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بكما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة"، وفقا لوام.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن علاقة بلاده مع الإمارات شهدت تطورا خلال الفترة الماضية وشدد على أن "الدوحة لن تبقى رهينة للماضي".

واتفقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 كانون الثاني/يناير 2021، في قمة بمدينة العلا بالسعودية على إنهاء الحصار الذي فرضته الدول الأربع على قطر منذ يونيو/حزيران 2017، وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

ومنذ اتفاق قمة العلا استؤنفت روابط الطيران والسفر بين قطر والدول الأربع.