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نتنياهو يزور الإمارات

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (مكان)، اليوم ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بأول زيارة له لدولة الإمارات غدا الخميس. وذلك قبل 10 أيام من انتخابات الكنيست التي تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين.

‎ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو من الإمارات بشأن الزيارة التي أرجأها نتنياهو، الشهر الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية: إن نتنياهو سيلتقي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة للخليج التي تأجلت في فبراير/ شباط.

وكانت إسرائيل أقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

 
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