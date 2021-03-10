”عيال قحطان“.. عمل درامي ”يمني ـ أردني“ يُبث في رمضان على ”المهرية“

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تبث قناة ”المهرية“ في رمضان المقبل، مسلسل ”عيال قحطان“، أحد أبرز الأعمال الدرامية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدراما اليمنية، إلى جانب نجوم الدراما الأردنية.
ويخرج المسلسل النجم الأردني بسام المصري، الذي أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية الكبيرة في الأردن والعالم العربي، وحصد عدة جوائز في مهرجانات عربية مختلفة.
وقدّم النص والسيناريو الكاتب الأردني محمد الحجاحجة، وهو من أبرز كتاب النصوص المختصين في تأليف المسلسلات الدرامية البدوية في العالم العربي، شاعر وكاتب وممثل أردني، ألّف عدداً من المسلسلات الدرامية البدوية.
ويظهر في المسلسل نجوم الدراما اليمنية مثل الفنان قاسم عمر، في دور الشيخ قحطان، والفنان فهد القرني، والفنانة الأردنية إيمان ياسين، وآخرون من النجوم الشابة والواعدة، وضيوف الشرف.
ويعد العمل الدرامي "عيال قحطان" من المسلسلات الدرامية القليلة التي أنتجت بعيداً عن ضغط الموسم وقرب العرض على الشاشة، وتم مراعاة ذائقة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده الأصيلة.