صور تكشفها الأقمار الصناعية ترفع حالة الاستعداد القصوى في مصر

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أعلنت غرف عمليات المرور الرئيسية وفروعها بالمحافظات في مصر حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للطقس السيئ في البلاد.
وتشهد مصر فى هذه الأيام ارتفاعا محدودا بدرجات الحرارة، مع انتشار اﻷتربة والرياح بالطرق، خاصة فى الطرق الصحراوية والزراعية السريعة.
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار في كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.