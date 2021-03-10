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توقعت الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتو، حظر عائلات الرياضيين المشاركين في الأولمبياد من دخول اليابان، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويأتي تصريح هاشيموتو لوسائل الإعلام المحلية، بعد تقارير حول حظر الحكومة اليابانية حضور الجماهير الأجنبية للحدث المؤجل من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل.
وسيتخذ قرار الأسبوع المقبل على الأرجح حول حضور، أو عدم حضور الجماهير الاجنبية، عقب اجتماع بين المنظمين وممثلين عن حكومة طوكيو ومجلس الوزراء الياباني من جهة، والمسؤولين الدوليين الاولمبيين والبارالمبيين من جهة أخرى.
وعن إمكانية حضور عائلات الرياضيين الى الحدث العالمي، قالت هاشيموتو، البطلة الأولمبية والوزيرة السابقة، ان هذا الأمر "صعب".
نقلت عنها يومية "ماينيتشي شيمبون" الثلاثاء قولها: "هذه فرصة قد تسنح لهم مرة وحيدة في حياتهم، لذا على الصعيد العاطفي أريد أن تكون العائلات قادرة على الحضور".
وتابعت: "لكن علينا التفكير في نظام اليابان الطبي، لذا بقلب مثقل أقول ان هذا الامر صعب".
وقالت وكالة كيودو الاخبارية الثلاثاء ان الحكومة خلصت بأن حضور الجماهير الأجنبية "لن يكون ممكنا"، بسبب "مخاوف الجمهور الياباني بشأن ازدياد تفشي فيروس كورونا، وحقيقة أنه تم اكتشاف عدة متحورات معدية منه في بلدان كثيرة".
وكتبت يومية "أساشي شيمبون" أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من اليابان استثناءات للضيوف الأجانب المرتبطين بالشركات الراعية، وأن الحكومة تدرس الطلب.
وأظهر استطلاع أجرته "يوميوري شيمبون" هذا الأسبوع أن أكثر من 75% من اليابانيين يعارضون حضور الجماهير الأجنبية للألعاب. وأشارت تقارير إلى أنه تم بيع أكثر من 900 ألف بطاقة لجماهير من خارج اليابان.