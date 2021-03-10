عاجل.. الجيش الوطني يعلن لأبناء تعز تأمين وفتح طريق جديد للمدينة

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن الجيش الوطني ،غرب تعز، اليوم الاربعاء، فتح طريق جديد للمدينة، بعد الالتحام بالقوات المشتركة بالساحل الغربي، والتقدم الكبير في جبهة الكدحة غرب تعز باتجاه منطقة الحناية.

وقال الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر ان الجيش الوطني قام بفتخ وتأمين طريق جديد يربط مدينة تعز عبر منطقة البيرين بالمخا والساحل الغربي باعتباره شريان جديد في إطار توجه الجيش الوطني لفك الحصار واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح لوكالة سبأ، أن فرق ازالة الالغام التابعة للجيش الوطني تقوم حاليا بنزع وتطهير منطقة الحناية البرح التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة للجيش الوطني والقوات المشتركة لتحرير منطقة البرح.

وأشار الى مواجهات عنيفة تدور بين الجيش الوطني في جبهة مقبنة والمليشيات التي تحاول إعاقة التحام جبهتي مقبنة والكدحة وسط تقدم أبطال الجيش.