انهيار متسارع للعملة والدولار يقفز الى أكثر من 900 ريال «أسعار الصرف الآن»

المحافظ العرادة يكشف الكثير من الحقائق.. ما الذي أحدث فارقًا في معارك مأرب ومن يقود الحوثيين ومن أي الجهات تعرضت المحافظة للهجوم وماذا حدث بعد سحب الإمارات للباتريوت وما الوعد الذي قطعته قوات طارق؟ (11020)