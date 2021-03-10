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انهيار متسارع للعملة والدولار يقفز الى أكثر من 900 ريال «أسعار الصرف الآن»

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء 10 مارس 2021..

*في صنعاء

 شراء الدولار 602

بيع الدولار 604

شراء السعودي 158.90

بيع السعودي 159.20

 *في عدن

 شراء الدولار 908

بيع الدولار 912

شراء السعودي 239

بيع السعودي 241

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