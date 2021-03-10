انهيار متسارع للعملة والدولار يقفز الى أكثر من 900 ريال «أسعار الصرف الآن»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء 10 مارس 2021..
*في صنعاء
شراء الدولار 602
بيع الدولار 604
شراء السعودي 158.90
بيع السعودي 159.20
*في عدن
شراء الدولار 908
بيع الدولار 912
شراء السعودي 239
بيع السعودي 241