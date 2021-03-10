القوات الحكومية في تعز تقدم عرضا للمغرر بهم مقابل تخليهم عن القتال مع الحوثيين

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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عرضت القوات الحكومية غرب تعز، اليوم الاربعاء، على المقاتلين مع الحوثي، الالتحاق بصفوف الجيش.. مؤكدة انها لن تلاحق من يتخلى عن القتال، يأتي ذلك بالتزامن مع انتصارات كبيرة للقوات الشرعية، والتحام قواتها لأول مره مع قوات العمالقة المرابطة في ساحل تعز الغربي وجبهات الوازعية.

ودعا الناطق باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، جميع المغرر بهم في صفوف المليشيات الإنقلابية للتخلي عنها والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني قبل فوات الآوان.

وأكد البحر أنه لن تكون هناك أي ملاحقات لمن يتخلى عن القتال في صفوف المليشيات إلا معاملة رجال الدولة الضامنة والحاضنة للجميع.

وخاطب العقيد البحر المغرر بهم قائلا " يا أهلنا تحت سيطرة مليشيا الحوثي تخلوا عنه اليوم قبل ان يتبرأ منكم غدا، التحقوا بصفوف الجيش الوطني، ومن لم يستطع يلزم بيته وله مالنا وعليه ما علينا.

وأكد أن المعركة مستمرة حتى الخلاص واستكمال التحرير وكسر الحصار وفتح منافذ العبور والتحام الجبهات في مختلف الاتجاهات وتوجهها باتجاه واحد ضد العدو الواحد الأول والأخطر لتعز والشعب اليمني مليشيا الحوثي الارهابية الكهنوتية الايرانية.

وحول آخر المستجدات، قال البحر إن الجيش يواصل لليوم العاشر بعزيمة وثبات واصرار وبخطط وتكتيك عسكري قتالي تقدمهه في جبهات غرب تعز.

وواضح أن قوات الجيش التحمت بالقوات المشتركة " الساحل الغربي لتعز" في جبهات الوازعية، وتواصل تمشيط منطقة الحجب للالتحام مع القوات المتقدمة من الكدحة، ويفصلها عن الخط الرئيس (الوازعية - البرح ) منطقة المشاولة السفلى.