تطورات وأخبار عاجلة من غرب تعز.. تحرير الكدحة والطوير بالكامل والقوات تلتحم مع العمالقة لأول مرة وتزحف باتجاه البرح وقيادي حوثي يسلم نفسه

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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استكملت قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية اليوم الاربعاء تحرير منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غربي تعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وافادت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن القوات الحكومية استعادة اسلحة ومنصة اطلاق صواريخ، وحررت جبهة الكدحة بالكامل.

كما حررت القوات قرى الغليل والسحيحة ونقيل الأضوِح، ومنطقة المشاولة السفلى ووصلت مدرسة طارق بن زياد،وفق المصادر.

وبعد هذا التقدم التحمت قوات الجيش والمقاومة في غرب تعز لأول مرة مع قوات العمالقة المرابطة بمنطقة السائلة على مشارف الوازعية، التي يقودها اللواء هيثم قاسم.

وجاء التحام القوات التابعة لمحور تعز بقوات العمالقة بعد وصول الى اخر مواقع الحوثيين في الكدحة ودحرهم منها.

حيث سيطرت القوات على نقطة 500 وتبة الخزان ومدرسه طارق ،التي كانت تمثل آخر معاقل الحوثيين في جبهة الكدحة.

الى ذلك سيطرة قوات الشرعية بشكل كامل على منطقة الطوير بمديرية مقبنة غرب تعز، بحسب قائد جبهة مقبنة مفضل الحميري.

وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة بشرية وفي العتاد، خلال المعارك، وفرت بقية عناصرها باتجاه منطقة البرح.

في ذات السياق ذكرت بعض المصادر إن القيادي الحوثي المدعو جميل البليلي سلم نفسه للجيش الوطني غرب تعز، في وقت تواصل القوات التقدم باتجاه منطقة البرح.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من استكمال تأمين جبهة الأشروح غربي مديرية جبل حبشي.

وأمس الأول، تمكّن الجيش من استعادة السيطرة على جبل علقة الاستراتيجي، وذلك بعد ساعات من تحرير جبل الدرب،في مقبنة غربي تعز.

كما تمت السيطرة أيضا على تبة الشيكي ومدرسة خالد بن الوليد وجبل الممطار الاستراتيجي، وعدد من القرى السكنية المحيطة بمديرية مقبنة.

ومع هذه الانتصارات يسيطر الجيش ناريا على خط إمداد الحوثيين المُمتد من مدينة البرح، وصولا إلى جبهة الكدحة عبر مديرية مقبنة.