غارات عنيفة على صنعاء ومحافظات أخرى «المواقع المستهدفة»

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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شنت مقاتلات التحالف العربي، ليل الثلاثاء -الاربعاء ،غارات عنيفة على العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى.

وقصف الطيران مواقع متفرقة في صنعاء ومحافظتي ذمار ،وصعدة معقل المليشيات الحوثية.

وقال سكان محليون لمأرب برس ان غارات عنيفة استهدفت معسكر الحفا في نقم، واخرى على دار الرئاسة وجبل النهدين جنوب العاصمة.

كما شن الطيران غارات على حي النهضة شمال صنعاء وسمع دوي انفجارات عنيفة في المناطق المستهدفة.

وفي ذمار أغار التحالف على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس.

اما في صعدة فاستهدفت الغارات مواقع في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، ومعسكر كهلان الواقع في المدينة.

وكان التحالف اعلن الاحد الماضي بدء عملية عسكرية نوعية في صنعاء ومحافظات اخرى، ردا على التصعيد الحوثي الأخير ضد السعودية.