مسئول قطري سابق يكشف أهداف خفية للحوثيين ويقف مع السعودية

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، تصعيد مليشيا الحوثي من هجماتها نحو السعودية، بانه يأتي ضمن مساعي ربط الملف اليمني مع ملف الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في تغريدات له على تويتر تعقيباً على هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة "أرامكو"، وتبنى الحوثي تنفيذها.

وقال بن جاسم: "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن.

واشار الى ان هذا (التصعيد) أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الإتفاق النووي".

وأضاف: "هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع، وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح، حاضرا ومستقبلا".

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك قد حذّر في أكثر من مناسبة من ربط الملف اليمني بالملف النووي الإيراني، وقال في تصريحات صحفية، إن الملف اليمني والمعاناة الإنسانية في اليمن لا يحتملان ربطهما بقضايا الملف النووي الإيراني الذي من المتوقع أن يمتد لسنوات طويلة.