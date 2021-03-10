تطورات خطيرة وحشد عير مسبوق للجيش وقدينفجر الوضع عسكرياً في الحدود بين البلدين

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الجنوبية، إثر اجتياز جنود إسرائيليين للسياج التقني في منطقة حدودية متنازع عليها.

وتمكن جنود إسرائيليون من اجتياز السياج التقني في المنطقة المتنازع عليها في خلة المحافر في بلدة العديسة الحدودية، بعد وصول دبابتين من نوع «ميركافا» وجرافة وكاسحة ألغام تابعة للجيش الإسرائيلي، وقاموا بعملية تمركز ومسح للمنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجنود الإسرائيليين مدوا الأسلاك المعدنية حول الشريط، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني، وحضر عناصر من قوات الأمم المتحدة العالمية في الجنوب (اليونيفيل) إلى المكان.

ونشر الجيش اللبناني صوراً تظهر استنفار عناصره الذين وقفوا قبالة الجنود الإسرائيليين على بُعد أمتار قليلة، كما أظهرت بعض الصور جنوداً لبنانيين في وضعيات قتالية، بينما فصلت قوات «اليونيفيل» بين الجنود من كلا الطرفين