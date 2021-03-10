تطورات خطيرة وحشد عير مسبوق للجيش وقدينفجر الوضع عسكرياً في الحدود بين البلدين الرئيس الفرنسي ينزع السرية عن أرشيف حرب الجزائر إعطاء المال للجميع... كيف يخطط بايدن لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم؟ دولة عربية الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت من قلب مـأرب..«المـالكي» يتحدث عن أوضاع المحافظة ويوجه رسالة حرب «للحوثيين» صدور توجيه رئاسي على وقع انتصارات نوعية لقوات «الشرعية»..تفاصيل عاجل: التحام جبهتي ”الأشروح“ و”الكدحة“ بتعز وسط انهيارات متسارعة وغير مسبوقة في صفوف الحوثيين توجيهات عاجلة من الرئيس ”هادي“ لقوات الجيش و”المقدشي“ يؤكد: ”جاهزون للتنفيذ“ العميد ”تركي المالكي“ يصل مأرب.. التقى ”العرادة“ وزارا السد (شاهد) السعودية.. قرار عاجل من الملك سلمان بشأن الحج والعمرة
استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الجنوبية، إثر اجتياز جنود إسرائيليين للسياج التقني في منطقة حدودية متنازع عليها.
وتمكن جنود إسرائيليون من اجتياز السياج التقني في المنطقة المتنازع عليها في خلة المحافر في بلدة العديسة الحدودية، بعد وصول دبابتين من نوع «ميركافا» وجرافة وكاسحة ألغام تابعة للجيش الإسرائيلي، وقاموا بعملية تمركز ومسح للمنطقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجنود الإسرائيليين مدوا الأسلاك المعدنية حول الشريط، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني، وحضر عناصر من قوات الأمم المتحدة العالمية في الجنوب (اليونيفيل) إلى المكان.
ونشر الجيش اللبناني صوراً تظهر استنفار عناصره الذين وقفوا قبالة الجنود الإسرائيليين على بُعد أمتار قليلة، كما أظهرت بعض الصور جنوداً لبنانيين في وضعيات قتالية، بينما فصلت قوات «اليونيفيل» بين الجنود من كلا الطرفين