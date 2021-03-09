من قلب مـأرب..«المـالكي» يتحدث عن أوضاع المحافظة ويوجه رسالة حرب «للحوثيين»

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء أن محافظة مأرب عصية على السقوط في يد مليشيات الحوثي الإيرانية.
وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام سعودية رسمية إن "الفضل في ذلك يرجع إلى صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية".
وأضاف المالكي أن "الأوضاع في محافظة مأرب مستقرة والحياة طبيعية ولكن هجمات مليشيات الحوثي تهدد سلامة المدنيين".
وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن "الجيش اليمني معنوياته مرتفعة، وكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة".
وذكر المتحدث باسم التحالف أن "مليشيات الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني".
ولفت إلى أن "مهاجمة أراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية خط أحمر لن نسمح لمليشيات الحوثي بتخطيه".
وكان قد نشر "تحالف دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء، صورة للمتحدث الرسمي باسم قواته العميد تركي المالكي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أمام سد مأرب، في الوقت الذي تسعى فيه مليشيا الحوثي لمهاجمة مأرب.
والتقى المالكي خلال وجوده في مأرب، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، محافظها العرادة، إضافة إلى عدد من قيادات الجيش اليمني، في ظل استمرار المعارك مع الحوثيين.
وكان التحالف أعلن، الأحد الماضي تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن.
يأتي هذا في إطار العملية العسكرية النوعية التي أطلقها التحالف والتي تهدف إلى توجيه ضربات جوية قوية ضد المليشيا الحوثية.
وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، وعددا من المحافظات اليمنية الأخرى.