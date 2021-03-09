صدور توجيه رئاسي على وقع انتصارات نوعية لقوات «الشرعية»..تفاصيل

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بمواصلة الانتصارات النوعية في محافظة تعـز وتحرير كافة مناطق المحافظة وصولاً الى كسر الحصار المفروض على المدينة وتحرير كامل التراب اليمني من المليشيات الغاصبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بمحافظ تعز نبيل شمسان اليوم الثلاثاء للاطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية وسير العمليات العسكرية في ضوء الانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني في عدد من الجبهات.

وأشار الرئيس هادي الى ضرورة تكاتف وتلاحم كافة ابناء المحافظة والوقوف صفاً واحداً في هذه المرحلة التاريخية وتخليص الوطن من شرور العصابة المارقة التي قتلت وشردت واختطفت الالاف من المدنيين ودمرت البنى التحتية وأقلقت الأمن والاستقرار خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن الامن والاستقرار.

واستمع رئيس الجمهورية، إلى شرح مفصل عن سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز والانتصار التي حققها ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية غرب المحافظة وتحرير مواقع استراتيجية.

وأشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني وبإسناد من رجال المقاومة الشعبية والتي تكللت بتحرير عدد من المواقع التي لها أثر كبير على المحافظة.. مثمناً جهود ابناء تعز ومواقفهم المشرفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.. مشيراً الى المواقف الوطنية المخلصة والمآثر البطولية التي سجلها ابناء تعز في كل المنعطفات التاريخية والتي ستخلد في سفر التاريخ.

وجدد هادي حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم للجيش الوطني والمؤسسات الامنية في تعز لما من شأنه تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرت الانقلابيين الحوثيين واستباب الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مختلف مدن وقرى المحافظة.. مشدداً على اهمية تجويد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين واحداث نقلة نوعية في الجانب الخدمي والتنموي.

من جانبه، ثمن محافظ تعز جهود رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للأوضاع في المحافظة.. مستعرضاً عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمواطنين.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات وتجاوز التحديات وتقديم الخدمات بالشكل الافضل.. مجدداً وقوف كافة أبناء تعز بمختلف شرائحه إلى جانب ابطال الجيش الوطني حتى تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.