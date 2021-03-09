عاجل: التحام جبهتي ”الأشروح“ و”الكدحة“ بتعز وسط انهيارات متسارعة وغير مسبوقة في صفوف الحوثيين

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، مساء الثلاثاء 9 مارس/آذار، التحام جبهتي ”الأشروح ـ جبل حبشي“، و”الكدحة ـ المعافر“، عقب تقدم متسارع لقواته بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وأكد موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، تواصل العمليات العسكرية والتقدمات الميدانية الواسعة التي يحرزها الجيش وسط انهيارات متسارعة للمليشيا الحوثية في جبهات غرب تعز.

وبحسب الموقع فإن جبهتي ”الأشروح" و"الكدحة" التحمتا، مساء اليوم، بعد تصفية الجيوب الحوثية في هاتين الجبهتين، بالتزامن مع استمرار التقدم في جبهة "مقبنة".

وشنت قوات الجيش، اليوم، هجوما واسعا، على مواقع تمركز المليشيا المتمردة، في جبهة "مقبنة"، تمكنت خلاله من تحرير، قرى “درخاف”، و”هوب الرعي”، و”القشعة”، و”العنصاب”، و”المنبهة”، و”المداهفة”، و”المنظافة”، و”الرحبة”.

كما حررت القوات الحكومية، سوق “الكدحة”، وتباب “الشيكي”، و”الحمراء”، “الخزان منبه”، وجبلي “الدرب”، و”علقة”.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية.

وكانت قوات الجيش حررت في ساعات مبكرة من صباح اليوم، مواقع استراتيجية في الجبهة ذاتها، أهمها جبل "الممطار" وطريق "الطوير" في عزلة "اليمن"، بالإضافة إلى تحريرها لتبة "الراعي" و"سائلة درخاف" وجبل "الدرب"، بجبهة "الكدحة".