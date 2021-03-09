توجيهات عاجلة من الرئيس ”هادي“ لقوات الجيش و”المقدشي“ يؤكد: ”جاهزون للتنفيذ“

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الثلاثاء 9 مارس/آذار، وزارة الدفاع بـ”ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفق للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع الحوثي“.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بوزير الدفاع الفريق ركن محمد المقدشي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات.



وأشاد "هادي" بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأكد أن "النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات، وأن اليمن لن يعود لعصور الإمامة"، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وثمن الرئيس دعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية في شتى المجالات. كما ثمن تضحيات حماة الوطن ورجال القبائل والمساندة الشعبية لأبناء وطننا العزيز.



بدوره، استعرض وزير الدفاع مستجدات الأوضاع في الجبهات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من طيران التحالف.



وأكد المقدشي، أن معنويات أبطال الجيش مرتفعة وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية، بما يؤدي إلى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.



ومنذ أكثر من شهر تشهد جبهات القتال المحيطة بمأرب معارك ضارية، إثر تصعيد مليشيات الحوثي في محاولة لإحراز تقدم نحو المدينة إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وخسرت المئات من عناصرها بالإضافة إلى خسارة معدات قتالية.



وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مساحات واسعة في الريف الغربي بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي منذ الخميس الماضي وما زالت مستمرة.