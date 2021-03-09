العميد ”تركي المالكي“ يصل مأرب.. التقى ”العرادة“ وزارا السد (شاهد)

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء 9 مارس/آذار، الى محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وتُعد زيارة "المالكي" هي الأولى من نوعها لمسؤول في التحالف العربي منذ بدء التصعيد الحوثي الأخير على مأرب.

والتقى متحدث التحالف بمحافظ مارب اللواء سلطان العرادة في مكتب الأخير، كما قاما بزيارة سد مارب، حيث فنّدت زيارتهما أكاذيب الحوثي باحتلالهم سد مأرب.

كما التقى المالكي بقيادات الجيش اليمني وناقشا تطورات المعارك ضد ميليشيا الحوثي.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين دعمه لعمليات الجيش الوطني والقبائل في مارب للتقدم وحماية المدنيين.