السعودية.. قرار عاجل من الملك سلمان بشأن الحج والعمرة

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء قرارًا عاجلًا بشأن الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان وافق على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملين في قطاع الحج والعمرة.

وأضافت الوكالة إن "المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة".

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

كما تضمنت أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تقسيط المبالغ على مدة سنة.

إضافة إلى تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج دون مقابل لمدة سنة، كما سيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن حكومة السعودية أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

وكانت السعودية قررت، في سبتمبر/أيلول الماضي، استئناف، أداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام بعد تعليقها، منذ مارس/ أذار من العام الحالي، ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيًا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر