السعودية.. قرار عاجل من الملك سلمان بشأن الحج والعمرة تحقيق يكشف المستور: مطار صنعاء المغلق أمام اليمنيين.. مفتوح فقط لأصحاب المصالح والنافذين (استقبل رحلات أكثر من مطار عدن بمعدل 3 رحلات یومیا) شابة سعودية تخرج من كابوس مؤلم عاشته 5 أعوام لحظات مؤثرة ... فيديو السعودية تستعد لإعادة العمالة الوافدة من أحد الدول العربية محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول وخوض تجربة بالليغا ما حقيقة مشاركة طائرات ”بيرقدار“ التركية في حرب اليمن؟ مستجدات معارك مأرب.. مصرع 25 حوثياً في ”المشجح“ واستسلام نسق قتالي بأكمله مع قائده بـ”الكسارة“ بيان تركي يعلن موقف أنقرة من استهداف الحوثيين للسعودية ويوجه دعوة الدفاع الأمريكية تحدد ما الذي تريده من الحوثيين الجيش في تعز يعلن عن انتصارات وتقدمات ميدانية جديدة وأين وصلت القوات والمناطق التي حررتها
قالت صحيفة إسبانية إن النجم المصري محمد صلاح، قرر الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة "todofichajes" الإسبانية المختصة بأخبار الانتقالات، أن صلاح يفكر جديا بخوض تجربة جديدة في إسبانيا، مع قطبيها ريال مدريد أو برشلونة، وربما أتلتيكو مدريد الذي يقترب من حصد بطولة الدوري هذا الموسم.
وتابعت بأن الفكرة من الانتقال إلى إسبانيا، هي أن صلاح خاض تجربتين في إنجلترا (ليفربول، تشيلسي)، ومثلها في إيطاليا (روما، فيورنتينا).
ونوهت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لريال مدريد، فإن التعاقد مع صلاح يقف على مغادرة بنزيما، أو عدم القدرة على التقاعد مع إيرلينغ هالاند، أو كيليان مبابي.
وبالرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2023 إلا أن مسألة بيع صلاح بسعر يتراوح بين 80 و120 مليون يورو واردة، بحسب الصحيفة الإسبانية.
ويمر صلاح بأسوأ مواسمه مع حامل اللقب ليفربول الذي تجرع هزائم متتالية في بطولة الدوري، أدت به إلى التقهقهر للمركز الثامن، وهو ما يعني أنه قد لا يستطيع التأهل إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.
وعلى الرغم من ذلك فإن محمد صلاح لا يزال هدافا للدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.