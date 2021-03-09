محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول وخوض تجربة بالليغا

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت صحيفة إسبانية إن النجم المصري محمد صلاح، قرر الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "todofichajes" الإسبانية المختصة بأخبار الانتقالات، أن صلاح يفكر جديا بخوض تجربة جديدة في إسبانيا، مع قطبيها ريال مدريد أو برشلونة، وربما أتلتيكو مدريد الذي يقترب من حصد بطولة الدوري هذا الموسم.

وتابعت بأن الفكرة من الانتقال إلى إسبانيا، هي أن صلاح خاض تجربتين في إنجلترا (ليفربول، تشيلسي)، ومثلها في إيطاليا (روما، فيورنتينا).

ونوهت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لريال مدريد، فإن التعاقد مع صلاح يقف على مغادرة بنزيما، أو عدم القدرة على التقاعد مع إيرلينغ هالاند، أو كيليان مبابي.

وبالرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2023 إلا أن مسألة بيع صلاح بسعر يتراوح بين 80 و120 مليون يورو واردة، بحسب الصحيفة الإسبانية.

ويمر صلاح بأسوأ مواسمه مع حامل اللقب ليفربول الذي تجرع هزائم متتالية في بطولة الدوري، أدت به إلى التقهقهر للمركز الثامن، وهو ما يعني أنه قد لا يستطيع التأهل إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك فإن محمد صلاح لا يزال هدافا للدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.