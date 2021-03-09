ما حقيقة مشاركة طائرات ”بيرقدار“ التركية في حرب اليمن؟

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر تركية، الثلاثاء 9 مارس/آذار، حقيقة الأنباء التي روجتها جماعة الانقلاب الحوثية خلال الأيام الماضية، حول مشاركة طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" في حرب اليمن.

ونفى محلل صناعة الدفاع التركي، "يوسف أكبابا"، مشاركة طائرات "بيرقدار" التركية في اي عملية عسكرية في حرب اليمن.

وأوضح "أكبابا“ أن الطائرات المسيرة المشاركة من قبل السعودية في حرب اليمن هي من نوع "Vestel Karayel-SU"، وليس من طراز "ييرقدار".

في السياق ذاته، نقل موقع "الحرة" عن مصدر إعلامي مقرب من الحكومة التركية، قوله إن مشاركة الطائرات المسيرة "بيرقدار" في اليمن "يبدو مستحيلا وبعيد".

والعام الماضي، أبرمت السعودية عقدا مع شركة "فيستل" للصناعات الدفاعية التركية، بقيمة 200 مليون دولار، للحصول على الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع من طراز "كاريال".

ويمكن لطائرة "كاريال" حمل أسلحة بوزن حتى 190 كيلوجراما، إضافة لحمولة معدات الاستطلاع الكهروبصري ورادار رسم الخرائط، ويمكن للطائرة البقاء في الجو حتى 20 ساعة والتحليق بارتفاع حتى 6850 متر تقريبا.

وخلال الأيام الماضية، روج المتمردون الحوثيون لوصول دفعة من طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة إلى اليمن، واسقاط طائرة منها في محافظة الجوف (شمال اليمن).

وعقب نجاحها خلال السنوات الماضية في العديد من مناطق الحروب، في سوريا وليبيا ومؤخرا أذربيجان، اتجهت العديد من الدول العربية والأوروبية لشراء المسيرات التركية من طراز "بيرقدار".