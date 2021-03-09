مستجدات معارك مأرب.. مصرع 25 حوثياً في ”المشجح“ واستسلام نسق قتالي بأكمله مع قائده بـ”الكسارة“

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قُتل وُجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، الثلاثاء 9 مارس/آذار، بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، فيما استسلمت مجاميع حوثية من الجوف وصعدة بعد حصارهم بمنطقة الجدعان.
وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد استهدفت قوات الجيش، صباح اليوم، مجموعة من عناصر المليشيا في جبهة "المشجح"، مما أدى إلى مصرع 25 عنصرا منها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.
ونفذت مقاتلات التحالف، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا، في الأطراف الشمالية الغربية، للمحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
الى ذلك، أفادت مصادر قبلية باستسلام أحد الأنساق القتالية لمليشيا الحوثي معظمهم من الجوف وصعدة بعد حصارهم في جبهة "الكسارة" (شمال غرب).
وأوضحت المصادر أن قائد النسق القيادي الحوثي عبدالرحمن حسين الرميسي استسلم مع 40 عنصرا من مجاميعه بعد إطباق حصار محكم عليها في هجوم نفذه قبائل الجدعان في منطقة "دش الحقن".
وأشارت الى أن النسق المستسلم يتكون من 16 عنصراً من أبناء برط و14من مديرية ضحيان بصعدة و 7 من مديرية الحدا بذمار و3من محافظة صنعاء.