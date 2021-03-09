بيان تركي يعلن موقف أنقرة من استهداف الحوثيين للسعودية ويوجه دعوة

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 1474

أعربت تركيا عن قلقها إزاء الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية مؤخرًا، وعلى رأسها استهداف ميناء "رأس التنورة" ومنشأة "أرامكو" بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي في مدينة الدمام.

ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات، معربةً عن تمنياتها بالسلامة للشقيقة السعودية وشعبها.

وتعرضت السعودية خلال الأيام الماضية لعدة هجمات من قبل مليشيا الحوثي، بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.