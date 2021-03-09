الدفاع الأمريكية تحدد ما الذي تريده من الحوثيين الجيش في تعز يعلن عن انتصارات وتقدمات ميدانية جديدة وأين وصلت القوات والمناطق التي حررتها ماتوا حرقا ثم دفنوا بشكل جماعي.. الكشف عن معلومات وتفاصيل جديدة عن الحادثة المروعة لمئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء صواريخ ايران تمطر السعودية.. سيناتور أمريكي يكشف عن 3 أسباب شجعت الحوثي على التصعيد ويوجه نقدا لاذعا لبايدن المحافظ العرادة يكشف الكثير من الحقائق.. ما الذي أحدث فارقًا في معارك مأرب ومن يقود الحوثيين ومن أي الجهات تعرضت المحافظة للهجوم وماذا حدث بعد سحب الإمارات للباتريوت وما الوعد الذي قطعته قوات طارق؟ واتسآب يتوقف عن العمل في بعض الهواتف تفاصيل أول بيان مشترك سعودي قطري في تاريخ المصالحة الخليجية الحكومة الشرعية تخرج عن صمتها وتحمل مسؤولية إيران ما يحدث لتقويض عملية السلام في اليمن تفاصيل المعارك الدامية في جبهات تعز خلال 24 ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات معلومات صادمة يكشفونها أسرى للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب
ادانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، هجمات الحوثيين على السعودية، وقالت انها لا تدل على تصرف مجموعة جادة بشأن السلام.
وأعربت واشنطن، أمس الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، مؤكدً "أن هذه الممارسات لا تقوم بها جماعة تملك رغبة جدية لإحلال السلام".
وقال متحدث البنتاغون: نريد من الحوثيين وقف هجماتهم وإظهار استعدادهم للمشاركة في عملية سياسية.
ووصف المسؤول الأمريكي تلك الهجمات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، فيما اعتبر البيت الأبيض الهجمات التي تتعرض لها السعودية من جانب الحوثيين "تهديدات أمنية حقيقية من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران".