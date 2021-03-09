الدفاع الأمريكية تحدد ما الذي تريده من الحوثيين

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ادانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، هجمات الحوثيين على السعودية، وقالت انها لا تدل على تصرف مجموعة جادة بشأن السلام.

وأعربت واشنطن، أمس الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، مؤكدً "أن هذه الممارسات لا تقوم بها جماعة تملك رغبة جدية لإحلال السلام".

وقال متحدث البنتاغون: نريد من الحوثيين وقف هجماتهم وإظهار استعدادهم للمشاركة في عملية سياسية.

ووصف المسؤول الأمريكي تلك الهجمات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، فيما اعتبر البيت الأبيض الهجمات التي تتعرض لها السعودية من جانب الحوثيين "تهديدات أمنية حقيقية من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران".