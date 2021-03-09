الجيش في تعز يعلن عن انتصارات وتقدمات ميدانية كبيرة وتحرير مناطق ومواقع استراتيجية

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تواصل قوات الجيش والمقاومة، تحقيق انتصارات عسكرية مهمة واحراز تقدم ميداني كبير ،بتحريرها مواقع ومناطق جديدة، من الحوثيين غربي محافظة تعز.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، في الساعات الاولى اليوم الثلاثاء من تحرير جبل الممطار الاستراتيجي، الواقع في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، لتسيطر نارياً على طريق منطقة الطوير.
كما حررت قوات الشرعية، جبلي الدرب وعلقة في جبهة الكدحة،وفق المركز الإعلامي لقيادة محور تعز.
وبحسب المركز تمكنت قوات الجيش من استعادة مدرعة ودبابة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة.
بدوره ذكر موقع الجيش، أن قوات الجيش الوطني ،حررت اليوم مواقع استراتيجية، أهمها جبل الممطار و طريق الطوير في عزلة اليمن، بجبهة مقبنة، فيما حررت قوات الجيش بجبهة الكدحة تبة الراعي وسائلة درخاف وجبل الدرب.
وأسفرت المعارك عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات،فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار.
وتستمر المعارك في الجبهة الغربية لمحافظة تعز ،وسط انكسار مليشيات الحوثي ودحرها من قرى ومناطق واسعة.
وامس الأول استكملت قوات الجيش والمقاومة تحرير مديرية جبل حبشي غربا ،فيما تحتدم المعارك في مديرية مقبنة ومناطق اخرى.