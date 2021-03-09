صواريخ ايران تمطر السعودية.. سيناتور أمريكي يكشف عن 3 أسباب شجعت الحوثي على التصعيد ويوجه نقدا لاذعا لبايدن

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران والحوثيين، قائلا إنها شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر أن "صواريخ إيران تمطر على السعودية.. مرجعا ذلك الى ثلاثة اسباب هي: سياسة الرئيس بايدن؟ ورفع تصنيف الإرهاب عن الحوثيين في اليمن وخفض مبيعات الأسلحة للسعوديين!".

واضاف: "كما تقوم الإدارة بالتغطية على دور إيران في الهجمات على القوات الأميركية في العراق، بدلاً من ربط الهجمات الأخيرة على مصدرهم وهو النظام الإيراني، يوجه مسؤولو بايدن اللوم إلى 65٪ من العراقيين الشيعة".

وختم قائلا "تعمل إدارة الرئيس بايدن على تشجيع الميلشيات المدعومة من إيران".

ويوم الاثنين أكد البيت الأبيض ، أنه سيدعم "السعودية في الدفاع عن أراضيها".

وقال البيت الأبيض إن "هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر".

وأضاف: "نتعاون مع السعودية بشأن الهجمات المستمرة من جانب الحوثيين".

وذكر البيت الأبيض أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية جدية من الحوثيين" في اليمن، وكذلك من جانب دول أخرى في المنطقة.