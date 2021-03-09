المحافظ العرادة يكشف الكثير من الحقائق.. ما الذي أحدث الفارق في معارك مأرب ومن هو قائد عمليات الحوثيين ومن أين تعرضت المدينة للهجوم وماذا حدث بعد سحب الإمارات للباتريوت وما الوعد الذي قطعته قوات طارق؟

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة أن الحوثيين يسعون للسيطرة على المحافظة منذ 2015، لكنهم لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك.

وأوضح المحافظ في مؤتمر صحفي،امس الاثنين، نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، مع مجموعة صحفيين من وسائل اعلام عالمية، إن مأرب ستظل قلعة قوية مستوعبة لكل من فيها ومحافظة على النظام الجمهوري وبقاء الدولة.

وقال: أطمئنكم على مأرب وعلى سكانها.. مارب لم تستسلم سابقا وهي تقاتل لوحدها ولن تستسلم الآن ومعها كل أبناء الشعب اليمني ومن ورائهم التحالف.

*هجوم من 3 محاور

وقال إن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا شاملًا على مارب من ثلاثة محاور،هي حدود محافظة صنعاء، وحدود محافظة الجوف، وحدود محافظة البيضاء.. مؤكداً تصدي القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف لتلك الهجمات.

وأشار العرادة إلى أن توقف الحرب في الجبهات الأخرى، في الساحل وتعز والضالع والبيضاء وصعدة وغيرها أتاح للميليشيا تجميع كل قواها لخوض حرب شاملة على مارب، لكنه أكد أن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقبائل المحافظة والتحالف العربي يقف سدا منيعا امام الهجمات الشرسة.

*مقاتلات التحالف أحدثت الفارق

وتحدث عن آلاف القتلى والجرحى نتيجة هذه الحرب، مشيراً إلى عدم التكافؤ في الآليات والمعدات العسكرية حيث استولى الحوثي على ترسانة كبيرة من الأسلحة الثقيلة بعد انقلابه، لكنه قال إن مقاتلات التحالف أحدثت فارقًا في المعارك بعد أن أظهر الحوثيون تفوقًا من خلال الآليات الثقيلة والمدرعة، ولذلك يسعى الحوثيون-بحسب العرادة- لوقف عمليات التحالف لكي يتسنى له ترتيب قواته والهجوم من جديد.

*الإمارات والباتريوت

وقال إن التحالف يقف الى جانب الجيش الوطني بالطيران والدعم اللوجستي لكن انعدام الباتريوت في المدينة جعلها عرضة للصواريخ البالستية، مضيفاً: الطيران له دور كبير لحماية المواطن اليمني ومناطق الشرعية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي كثفت قصف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية عقب انسحاب القوات السعودية وكذا سحب الامارات لمنظومة الدفاع الجوية (الباتريوت).

*من يقود الحوثيين؟

ورداً على سؤال حول القيادة العسكرية الحوثية قال إن مندوب إيران حسن ايرلو قدم لهذه المهمة وهناك عناصر لبعض القوى المرتبطة بايران موجودة في اليمن وتشارك في المعارك العسكرية.

ولفت إلى أن الحوثيين ليس لديهم الإمكانية في توظيف تقنيات الحرب في المعارك عبر إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

*وعد من قوات الساحل

الى ذلك اكد العرادة إن رجال القبائل شاركوا بفاعلية خلال المعارك في مأرب.

وعن القوات المشتركة في الساحل الغربي التي يقودها طارق صالح، قال العرادة ان تلك القوات وعدت بتعزيز القوات الحكومية في مأرب، مشيرًا إلى أن تواصلًا جرى مع قيادتها.

*طريق السلام

وحول مساعي السلام، قال إن الحكومة قدمت كل التنازلات لكن الطرف الآخر رفض تمامًا.

وذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث وصل لطريق مسدود مع جماعة الحوثيين، وتعاملوا معه بالكذب والتسويف والمماطلة.

وقال: "أعطوني طرفًا يؤمن بالسلام وأعدكم به".

*الوضع الانساني

وتحدث محافظ مأرب عن الوضع الإنساني في المدينة، وقال إن المعارك تسببت بنزوح الآلاف إضافة إلى أكثر من مليوني نازح يستقرون في مأرب، لتجد السلطات نفسها أمام تحديات صعبة، كون البنية التحتية محدودة.

*الغاز المنزلي

وحول الغاز المنزلي أكد العرادة إن إنتاج حقول صافر من الغاز المنزلي ما يزال مستمرًا منذ بداية الحرب.

واضاف "نوزع الغاز على كل محافظات البلاد بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنفس الكمية والسعر، لكن الحوثيين يزيدون الأسعار ويوظفونها للمجهود الحربي".