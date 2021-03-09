تفاصيل أول بيان مشترك سعودي قطري في تاريخ المصالحة الخليجية

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، في الدوحة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أمير دولة قطر، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة.

وخلال زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى الدوحة، عقد مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال جلسة المباحثات «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم»، بالإضافة إلى «تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها