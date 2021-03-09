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تفاصيل 100 ألف وفاة كل 35 يوما ..فيروس يحصد أرواح 700 ألف شخص في أمريكا

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر من 700 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسميا في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 700,022 وفاة (من أصل 22,140,444 إصابة مسجلة).

إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 11 مليونا وتعد أمريكا اللاتنية ثاني منطقة أكثر تضررا من الجائحة في العالم خلف أوروبا (876,511 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (547,986 وفاة) وآسيا (292,925 وفاة).

وبعدما تراجع المنحنى الوباء قليلا خلال الخريف، سجلت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية تزايدا مطردا في ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ منتصف فبراير/شباط تراجع معدل الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في هذه المنطقة مجددا إلى ما دون عتبة الثلاثة آلاف وفاة. والأسبوع الماضي بلغ معدل الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في هذه المنطقة 2850 وفاة أي بارتفاع 6% مقارنة بالأسبوع الذي سبق.

ووصلت حصيلة وفيات الجائحة في هذه المنطقة إلى 400 ألف وفاة في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وإلى 500 ألف في 29 ديسمبر/كانون الأول، وإلى 600 ألف في 2 فبراير/شباط.

وتعني هذه الأرقام أنه اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول سجلت المنطقة مئة ألف وفاة، في غضون 59 يوما ثم مئة ألف وفاة خلال 35 يوما ومئة ألف وفاة إضافية خلال 35 يوما أيضا، وفقا لوكالة فرانس برس

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