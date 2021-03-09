محمد صلاح يبلغ ليفربول بالرحيل ويكشف وجهته المقبلة اللواء «العـرادة» يتحدث عن تطورات معـركة «مـأرب» وحقيقة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ماذا يخفي «الحوثيون» وراء تصعيدهم ضد السعودية.. ؟..محللون يجيبون - تقـرير وكالة رويترز تفضح دولة كبرى تقوم بـ إستيراد النفط الإيراني سراً وتبحث بيعه في آسيا وزير الخارجية يتفق مع ”الجزيرة“ على ”ايصال صوت الشرعية“ ويؤكد ان ”مأرب ستغير المعادلة“ الإعلان عن إصابة رئيس عربي وزوجته بفيروس كورونا والرئاسة تصدر بيان وزير الدفاع يشدّد على مواصلة الانتصارات حتى استكمال معـركة تحرير «تعــز» طلاب الإعلام في تركيا يدشنون منتدى بناء الإعلامي ماذا يحدث للمرأة عندما تقرر عدم وضع المكياج نهائيا؟ مستشار بالديوان الملكي السعودي: الهجوم على ميناء رأس تنورة لم يأت من اليمن
قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، إن الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اتخذ قرارا الرحيل عن الريدز خلال الصيف المقبل، كاشفا عن وجهته المقبلة.
وقال موقع "تودوفيتشاجيز" الإسباني، إن "صلاح أبلغ إدارة ليفربول أنه يريد الرحيل عن آنفيلد خلال الصيف المقبل، ولديه بالفعل وجهة سينضم إليها"
وأشار التقرير أن الوضع السئ الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم على المستوى المحلي، ينذر بسوق انتقالات مفاجئ وقوي خلال الصيف.
وتكهن الموقع الإسباني، أنه من المرجح أنه ينتقل اللاعب المصري إلى إسبانيا وسط رغبته في اللعب لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، مضيفا أن "ريال مدريد قد يكون الوجهة الأقرب في ظل سعي الميرنغي عن لاعب هداف مميز".
ويعاني ليفربول من تراجع نتائجه في البريميرليغ هذا الموسم، فحامل لقب الدوري الإنجليزي تراجع إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 43، بعد خسارته بالأمس أمام فولهام بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج بصيد 17 هدفا يليه هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد بفارق هدف وحيد.