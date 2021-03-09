اللواء «العـرادة» يتحدث عن تطورات معـركة «مـأرب» وحقيقة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي

الثلاثاء 09 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الاثنين بأن قوات الشرعية مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي تنجح وباستمرار في إفشال كل الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي من ثلاثة محاور بإتجاه محافظة مأرب.

وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، إن الحوثيين يسعون للسيطرة على المحافظة منذ 2015، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.

وقال العرادة إن مقاتلات التحالف أحدثت فارقًا في المعارك، بعد أن أظهر الحوثيون تفوقًا من خلال الآليات الثقيلة والمدرعة.

وذكر إن مليشيات الحوثي تسعى بقوة لوقف عمليات التحالف الجوية بأي طريقة، بما يسمح لها بإعادة ترتيب قواتها والهجوم من جديد.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي استغلت قصف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية عقب انسحاب القوات السعودية وكذا سحب الامارات لمنظومة الدفاع الجوية (الباتريوت).

وقال اللواء العرادة بإن رجال القبائل شاركوا بفاعلية خلال المعارك، كما أن القوات المشتركة في الساحل الغربي وعدت بتعزيز القوات الحكومية في مأرب، مشيرًا إلى أن تواصلًا جرى مع قيادتها.

واوضح محافظ مأرب بأن سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو له دور عسكري فاعل في قيادة الحرب الحوثية كونه عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني.. لافتًا إلى أن الحوثيين ليس لديهم الإمكانية في توظيف تقنيات الحرب في المعارك عبر إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وحول مساعي السلام، قال إن الحكومة قدمت كل التنازلات لكن الطرف الآخر رفض تمامًا.

وذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث وصل لطريق مسدود مع جماعة الحوثيين، وفي المقابل تعاملوا معه بالكذب والتسويف والمماطلة.

وقال العرادة "أعطوني طرفًا يؤمن بالسلام وأعدكم به".

وتحدث محافظ مأرب عن الوضع الإنساني في المدينة، وقال إن العدوان الحرب الحوثية تسببت بنزوح الآلاف إضافة إلى أكثر من مليوني نازح يستقرون في مأرب، لتجد السلطات نفسها أمام تحديات صعبة، كون البنية التحتية محدودة.

وقال العرادة على ان إنتاج حقول صافر من الغاز المنزلي ما يزال مستمرًا منذ بداية الحرب، مضيفًا "نوزع الغاز على كل محافظات البلاد بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنفس الكمية والسعر، لكن الحوثيين يزيدون الأسعار وتوظيفها للمجهود الحربي".