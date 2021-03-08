وكالة رويترز تفضح دولة كبرى تقوم بـ إستيراد النفط الإيراني سراً وتبحث بيعه في آسيا

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن قيام إيران بشحن كميات كبيرة من النفط الخام سراً إلى الصين خلال الأشهر الماضية.

ولم تتوقف الصين عن استيراد النفط من إيران، حيث أظهرت بيانات "أويل ريسيرش من ريفينيتيف"، أن إيران شحنت نحو 17.8 مليون طن (306 آلاف برميل يومياً) من الخام إلى الصين خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، وأن الشحنات بلغت مستويات قياسية في يناير وفبراير الماضيين.

وأشارت البيانات إلى أن "75% من الواردات غير مباشرة وتوصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات أو ماليزيا، ودخلت الصين في الأساس من موانئ بإقليم شاندونغ الشرقي الذي يوجد فيه أغلب شركات التكرير المستقلة في الصين، أو من ميناء إينغكو بإقليم لياونينغ في الشمال الشرقي".

ووفقاً للبيانات فإن "25% من الواردات وُصفت بأنها مشتريات رسمية للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الصين، إذ تقوم الصين بشراء البترول الإيراني بكميات صغيرة رغم العقوبات الأمريكية".

وقالت الوكالة، إنها نقلت عن بيانات من شركة "ريفينيتيف" وستة مصادر بقطاع النفط، قولهم: إن "شركات تكرير حكومية هندية تخطط لاستيراد كميات من النفط الإيراني، على افتراض أن الولايات المتحدة ستخفف قريباً العقوبات المفروضة على طهران".

وأوضحت "رويترز" أن "شركة النفط الوطنية الإيرانية بدأت التواصل مع زبائن في آسيا منذ تولي بايدن منصبه؛ وذلك لتقييم الطلب المحتمل على نفطها".

ونقلت أيضاً عن مصدر بشركة تكرير هندية، قوله: "خاطبونا وقالوا إنهم يأملون في القريب العاجل استئناف إمدادات النفط". وقال مسؤول حكومي، إن الهند التي تضررت من الارتفاع العالمي لأسعار النفط الخام، تتوقع عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

كما نقلت عن مسؤول آخر بشركة تكرير، قوله: إن شركته "تلقت من مسؤولي شركة النفط الوطنية الإيرانية ما يفيد بأن اتفاقاً رسمياً بشأن إمدادات النفط الخام سيوقَّع بعد الانتخابات الإيرانية في يونيو المقبل".

وقال متعامل مع شركة تكرير في شرقي آسيا: "تواصلت معنا شركة النفط الوطنية الإيرانية مؤخراً؛ لتسألنا عن الطلب، ويبدو أن إيران تتأهب للعودة إلى السوق". وقال مصدر آخر بقطاع التكرير: إن "المحادثات في مرحلة أولية للغاية، وإن إيران تريد معرفة ما إذا كانت الشركة ستستأنف شراء النفط الإيراني".

وأدت العقوبات الأمريكية إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018.

وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط