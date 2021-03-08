وكالة رويترز تفضح دولة كبرى تقوم بـ إستيراد النفط الإيراني سراً وتبحث بيعه في آسيا وزير الخارجية يتفق مع ”الجزيرة“ على ”ايصال صوت الشرعية“ ويؤكد ان ”مأرب ستغير المعادلة“ الإعلان عن إصابة رئيس عربي وزوجته بفيروس كورونا والرئاسة تصدر بيان وزير الدفاع يشدّد على مواصلة الانتصارات حتى استكمال معـركة تحرير «تعــز» طلاب الإعلام في تركيا يدشنون منتدى بناء الإعلامي ماذا يحدث للمرأة عندما تقرر عدم وضع المكياج نهائيا؟ مستشار بالديوان الملكي السعودي: الهجوم على ميناء رأس تنورة لم يأت من اليمن تصريحات غريبة لفنانة سعودية تثير ضجة عبر مواقع التواصل خبر سار لكل أبناء المملكة بخصوص مستويات الدخل في السعودية خلال الأشهر القادمة غرامة تزيد مليون يورو ستغير ملعب لايبزيغ أمام ليفربول
شدّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الاثنين على ضرورة مواصلة النضال وتجديد العزم لاستكمال معركة تحرير محافظة تعز ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها مليشيا الإرهاب والخراب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع المقدشي مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل استمتع من الاخير إلى شرح تفصيلي حول التقدمات التي يحرزها الأبطال في مختلف جبهات محافظة تعز، والمستوى القتالي والمعنوي العالي الذي يتحلى به المقاتلون البواسل الذين يرسمون أروع ملاحم الفداء والتضحية ضد مخلفات الإمامة والكهنوت ومشاريع الماضي المُظلم.. وحمّل المقدشي قائد المحور نقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بـ الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جميع قادة وأبطال الجيش الوطني في محور تعز.
وعبّر الوزير المقدشي، عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات التي يرسمها الأبطال في سبيل استعادة الدولة والتصدي للمخططات التخريبية ودحر مليشيات الإرهاب والحقد، واستكمال ما تبقى من محافظة تعز وكل ذرة من التراب الوطني .. منوهاً بمواقف أبناء تعز لمساندة القوات المسلحة والتفافهم حول القيادة الشرعية وانحيازهم الثابت للمشروع الوطني والجمهوري في مختلف المراحل والمنعطفات.
وثمّن الفريق المقدشي، جهود ومواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في هذه المعركة العروبية المصيرية في وجه الأطماع الإيرانية العابثة.
من جهته، عبّر قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة .. مؤكداً أن العمليات القتالية تمضي وفق الخطط المرسومة .. مجدداً العهد والولاء للشعب والقيادة بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات.