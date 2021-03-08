وزير الدفاع يشدّد على مواصلة الانتصارات حتى استكمال معـركة تحرير «تعــز»

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

عدد القراءات 520

شدّد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الاثنين على ضرورة مواصلة النضال وتجديد العزم لاستكمال معركة تحرير محافظة تعز ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها مليشيا الإرهاب والخراب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع المقدشي مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل استمتع من الاخير إلى شرح تفصيلي حول التقدمات التي يحرزها الأبطال في مختلف جبهات محافظة تعز، والمستوى القتالي والمعنوي العالي الذي يتحلى به المقاتلون البواسل الذين يرسمون أروع ملاحم الفداء والتضحية ضد مخلفات الإمامة والكهنوت ومشاريع الماضي المُظلم.. وحمّل المقدشي قائد المحور نقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بـ الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جميع قادة وأبطال الجيش الوطني في محور تعز.

وعبّر الوزير المقدشي، عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات التي يرسمها الأبطال في سبيل استعادة الدولة والتصدي للمخططات التخريبية ودحر مليشيات الإرهاب والحقد، واستكمال ما تبقى من محافظة تعز وكل ذرة من التراب الوطني .. منوهاً بمواقف أبناء تعز لمساندة القوات المسلحة والتفافهم حول القيادة الشرعية وانحيازهم الثابت للمشروع الوطني والجمهوري في مختلف المراحل والمنعطفات.

وثمّن الفريق المقدشي، جهود ومواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في هذه المعركة العروبية المصيرية في وجه الأطماع الإيرانية العابثة.

من جهته، عبّر قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة .. مؤكداً أن العمليات القتالية تمضي وفق الخطط المرسومة .. مجدداً العهد والولاء للشعب والقيادة بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات.