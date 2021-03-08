طلاب الإعلام في تركيا يدشنون منتدى بناء الإعلامي

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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تحت شعار نحو إعلامي أكثر خبرة دشن طلاب الإعلام اليمنيين الدارسين في تركيا منتدى بناء الإعلامي برعاية من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وبحضور نخبة من الصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية اليمنية في تركيا.

ألقى وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الدكتور محمد قيزان كلمة أشاد بها بالدور المميز الذي يلعبه الطلاب بشكل عام وطلاب الإعلام بشكل خاص في خدمة القضايا الوطنية بالمهجر.

وأثنى د. قيزان على خطوة تأسيس منتدى بناء الإعلامي كمؤسسة تدريبية متخصصة لتأهيل طلاب الإعلام والمتهمين به .

بدوره تحدث الإعلامي علي صلاح أحمد عن أهمية تطوير القدرات الإعلامية لطلاب الإعلام في تركيا واكتساب أكبر قدر من المهارات الإعلامية وعدم التقيد بالوسائل التقليدية التي تحد من حرية الإعلامي وتميزه.

وفي كلمة لرئيس منتدى بناء الإعلامي محمد شوقي قال "أن تدشين المنتدى بداية للانطلاق بطلاب الإعلام ومنحهم فرص تدريبية تساعدهم على تطوير وصقل قدرتهم المعرفية".

كما تحدث بالتدشين الأستاذ صالح الجبري رئيس مؤسسة "يني يمن" والفنان الساخر محمد الربع والإعلامية التركية رقية حمزة أشاروا في حديثهم على أهمية التدريب الإعلامي، وقدمو جملة من النصائح لطلاب الاعلام.

حضر حفل التدشين الذي قدمته المذيعة أفنان ترك وزراء سابقين ووكلاء وزارات وأعضاء مجلس النواب وشخصيات إعلامية وعدد كبير من الطلاب اليمنيين في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المؤسسات الإعلامية أبدت تعاونها مع منتدى بناء الإعلامي في منح الفرص التعليمية والتدريبية.