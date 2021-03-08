ماذا يحدث للمرأة عندما تقرر عدم وضع المكياج نهائيا؟

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يركض الملايين من البشر في سباق وهمي للتمتع بالمثالية والكمال في عيون الآخرين، ما يظهر جليا مع تهافت الرجال على الذهاب لصالات الألعاب الرياضية واهتمام النساء بوضع مستحضرات التجميل، في تلك الحالة تبدو المرأة هي الأكثر تضررا بالنظر لعيوب تلك المنتجات، وهو ما نوضحه عبر تأثير عدم وضع المكياج نهائيا على صاحبة هذا القرار الشجاع.

تجنب الاغتراب عن الذات

توصل بعض الخبراء والباحثين إلى أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي يضعن المكياج بصفة دائمة، يشعرن عند النظر للمرآة قبل استخدام تلك المستحضرات أنهن على وشك تجميل وجه شخص آخر، فيما تنتابهن مشاعر الراحة والرضا مع الانتهاء من تلك العملية وكأن الوجه الحقيقي قد عاد، الأمر الذي يكشف عن احتمالية المعاناة من الاغتراب عن الذات في الظروف العادية، ليتطلب عدم وضع المكياج من جديد حتى تعود الأمور لطبيعتها.

القدرة على مواجهة الشمس

تحتوي بعض مستحضرات التجميل على مكونات تؤدي إلى معاناة الجلد من الجفاف والميل للتقشر، ما يفسر نصائح خبراء التجميل بعدم استخدام بعض المنتجات إلا في المساء، كون وضعها نهارا سوف يؤدي إلى سهولة اختراق أشعة الشمس للبشرة، لذا يأتي عدم وضع المكياج من الأساس لينهي الأزمة من البداية، حيث يصبح الجلد أكثر قدرة على مواجهة الشمس ولا يحتاج حينها إلا لمنتج تقليدي للعناية به فحسب.

التمتع بمظهر أكثر شبابية

يؤكد الخبراء من كلية جيتيسبيرج الأمريكية وجامعة تولوز الفرنسية بعد إجراء دراسة مشتركة، أن فرص ظهور الفتاة في العقد الثالث بعمرها الحقيقي ترتفع عند عدم وضع المكياج، فيما تكتسب مظهرا أكبر سنا مع استخدام تلك المستحضرات، والسر في ارتباط نفسي لدى البشر بين وضع منتجات التجميل وبين التقدم في السن نوعا ما.

تجنب مشاعر التوتر

كثيرا ما يصبح وضع مستحضرات التجميل من عوامل الإحساس بالقلق والتوتر، فسواء كان الوقت ضيقا قبل الذهاب للعمل أو لمقابلة ما ولا يسمح بوضعه بالطريقة الصحيحة، أو كان الجو حارا بدرجة تسببت في تأثر شكل تلك المستحضرات، فإنها تصبح مرتبطة في العقل بمشاعر من القلق، فيما يصبح عدم وضع المكياج بصفة نهائية من عوامل مواجهة تلك المشاعر السلبية بنجاح.

اكتساب مظهر ودود وصادق

تؤكد نانسي إتكوف، وهي الأستاذ المساعد بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، أن الوجه الخالي من مستحضرات التجميل يبدو في أعين البشر أكثر مصداقية وبراءة من الوجه المزين بتلك المنتجات، الأمر الذي يكشف عن سهولة التمتع بمظهر ودود عند عدم وضع المكياج، بعكس ما يحدث في حالة استخدامه.

زيادة الثقة في النفس

يرى الخبراء من كلية طب هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الاعتقاد الشائع بأن استخدام مستحضرات التجميل يزيد من ثقة المرأة في نفسها يعتبر خاطئا تماما، حيث يتبين أن الشعور بالرضا ينتج في تلك الحالة عن إحساس داخلي بأن مظهرك يبدو رائعا في أعين الآخرين، وهو أمر لن يستمر تأثيره طويلا بقدر ما يحدث عند اعتياد عدم وضع المكياج، حينها تزداد الثقة في النفس للأبد.

توفير الجهد والمال

لا يوجد شك في أن عدم وضع المكياج إلى الأبد، يعني توفير الكثير من الأموال والجهد مدى الحياة، فسواء كانت مستحضرات التجميل المستخدمة رخيصة أو غالية الثمن، فإنها تؤدي عاجلا أم آجلا إلى انسداد مسام الجلد، لتنفق الأموال حينها في شراء تلك المنتجات قبل أن تضيع في الذهاب للأطباء والحصول على العلاجات، علما بأن تجنب تلك المنتجات يعني توفير المزيد من الوقت والمجهود الجسدي والذهني أيضا.