تصريحات غريبة لفنانة سعودية تثير ضجة عبر مواقع التواصل

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أثارت الفنانة السعودية، أسيل عمران، الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تأثير الحسد على حياتها، وكونها أول فنانة سعودية تكسر القاعدة وتفتح الباب لغيرها من السعوديات.
واعتبرت أسيل عمران، خلال لقائها في برنامج "B My Guest" مع الإعلامي بلال العربي، "أنها "الفتاة السعودية الأولى التي خالفت القاعدة فاتحة الباب أمام فتيات سعوديات أخريات"، مضيفة أنها "أول بنت سعودية شاركت في برامج تلفزيون الواقع وظهرت في برنامج فني، وأنها ناشطة حالياً على مواقع التواصل".
وتابعت أن "مَن يقرر أخذ الخطوة الأولى في مجال جديد أو مختلف أو غير معتاد في المجتمع، هو اللي بياكل اللسعة الأولى، ويفتح الباب للآخرين".
وتطرقت أسيل عمران، في الحلقة نفسها، إلى أشخاص وصفتهم بـ"الحاقدين"، وإلى تأثير الحاسدين السلبي في حياتها الخاصة والمهنية. وقالت إنها "تميل إلى الانطواء وتحب أن تبقى مع أفراد أسرتها وعدد محدود من الأصدقاء".