غرامة تزيد مليون يورو ستغير ملعب لايبزيغ أمام ليفربول

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الاثنين، أن لايبزيغ سيدفع غرامة تفوق مليون يورو، بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة الإياب، التي كانت مقررة على ملعب ليفربول، إلى العاصمة الهنغارية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزغ، يعادل 10% من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وقالت الصحيفة الألمانية، أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرا لأنها كانت قد بلغت 15,25 مليون يورو (18,10 مليون دولار) في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزغ سيضطر لدفع 1,52 مليون يورو على الأقل.

وأوضحت بيلد أن لايبزيغ كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة الهنغارية بسبب قيود السفر.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزيغ الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.