بإسناد جوي من طيران التحالف.. تقدم لقوات ”الشرعية“ وتحرير عدد من المواقع شمال غرب مأرب

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، الأثنين 8 مارس/آذار، مواقع جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مارب (شمالي شرق اليمن)، وكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية وشنّت هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في "محزام ماس".

وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، فيما دمر طيران التحالف منصّة إطلاق صواريخ حوثية في محيط الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى أطقم وعربات ودمّرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها.