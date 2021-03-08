لأول مرة.. تنفيذ عمليات عسكرية جوية في اليمن بطائرات تركية تتمتع بقدرات هجومية فائقة

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، للمرة الأولى الاثنين 8 مارس/آذار، عن استخدام سلاح الجو السعودي طائرات مسيرة تركية الصنع في عملياته العسكرية باليمن.

وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين، العميد "يحيى سريع"، ان دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "كاريال"، تركية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة "المرازيق" في محافظة الجوف، امس حسب تعبيره.

وأوضح "سريع" أن عملية استهداف الطائرة نفذت بواسطة "صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد".

وهذه أول مرة تتحدث فيها الجماعة المصنفة ارهابية عن استخدام السعودية طائرة مسيرة تركية الصنع في حربها ضد الجماعة، كما لم يسبق أن أعلنت الرياض ولا أنقرة هذا الأمر.

والمسيرات تركية الصنع تتمتع بقدرات هجومية فائقة، ظهرت خلال دعمها لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا أوارخر العام الماضي، وظهرت أيضا في العمليات التي نفذها الجيش التركي على الحدود السورية، وهو التفوق الذي أكدته مواقع ومراكز أبحاث عالمية متخصصة في الشؤون الدفاعية.

وشهد الصراع في اليمن، الأحد، تصعيدا عسكريا غير مسبوق منذ سنوات، شمل هجمات حوثية مكثفة على السعودية، وعملية عسكرية للتحالف العربي في العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار تحركات أممية ودولية هادفة إلى وقف الحرب في البلد الذي بات معظم سكانه بحاجة إلى مساعدات، فيما الملايين على حافة المجاعة.