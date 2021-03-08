التحالف يتوعد الحوثيين بما ينتظرهم بعد الهجمات الأخيرة ويحذر بخصوص مأرب

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توعد التحالف العربي الذي تقوده السعودية ،اليوم الاثنين ،بتوجيه ضربات موجعة للحوثيين، ردا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن العميد تركي المالكي، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن محاولة استهداف أرامكو بالظهران وميناء رأس تنورة عمل إرهاب ويمثل استهداف للاقتصاد العالمي.

وقال إن "الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين"، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تعتمد نهج القاعدة في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر.

واستدرك: "لا شك بوجود قوى خلف الحوثيين تحاول استهداف حركة الملاحة البحرية".

وأشار إلى أن دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وحول ردة الفعل السعودية على الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية في شرق المملكة، قال المالكي: "نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيا الحوثية"، وتابع: "لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وأشار المالكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

وعن مصادر أسلحة الحوثيين، أفاد المالكي أن "ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي".

وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، لافتا إلى أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".

وتحدث المالكي عن "مساندة السعودية للجيش الوطني اليمني ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل في خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".

والأحد تعرضت إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، وفق مصدر بوزارة الطاقة السعودية.

وامس الاحد اعلن التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء وعدة محافظات.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الطيران استهدف بعدة غارات معسكر الصيانة شمال صنعاء ومواقع في عطان والنهضة.