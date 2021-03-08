التحالف يتوعد الحوثيين بما ينتظرهم بعد الهجمات الأخيرة ويحذر بخصوص مأرب انهيار كبير للعملة اليمنية.. أسعار الصرف الآن في عدن وصنعاء ما علاقة الإمارات بطائرات الحوثي المفخخة التي تستهدف المملكة؟ كاتب سعودي يقدم الدليل ويحرج الدولة الحليفة انتصارات متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق الجديدة المحررة بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من هجمات الحوثيين وتتضامن مع الرياض وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الحوثي على أكبر موانئ شحن البترول في العالم وما حدث في الظهران وفاة وإصابة العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بصنعاء تعرف على..25 خطوة بسيطة قد تدخل البهجة والسعادة إلى يومك اثنين الغضب ..احتجاجات عارمة وقطع طرق في مختلف المناطق على غلاء المعيشة
أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء الاثنين 8 مارس 2021:
*في صنعاء
شراء الدولار 602
بيع الدولار 604
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90
*في عدن
شراء الدولار 890
بيع الدولار 893
شراء السعودي 235
بيع السعودي 237