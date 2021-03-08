آخر الاخبار

التحالف يتوعد الحوثيين بما ينتظرهم بعد الهجمات الأخيرة ويحذر بخصوص مأرب انهيار كبير للعملة اليمنية.. أسعار الصرف الآن في عدن وصنعاء ما علاقة الإمارات بطائرات الحوثي المفخخة التي تستهدف المملكة؟ كاتب سعودي يقدم الدليل ويحرج الدولة الحليفة انتصارات متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق الجديدة المحررة بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من هجمات الحوثيين وتتضامن مع الرياض وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الحوثي على أكبر موانئ شحن البترول في العالم وما حدث في الظهران وفاة وإصابة العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بصنعاء تعرف على..25 خطوة بسيطة قد تدخل البهجة والسعادة إلى يومك اثنين الغضب ..احتجاجات عارمة وقطع طرق في مختلف المناطق على غلاء المعيشة

انهيار كبير للعملة اليمنية.. أسعار الصرف الآن في عدن وصنعاء

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1177

أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء الاثنين 8 مارس 2021:

*في صنعاء 

 شراء الدولار 602

بيع الدولار 604

شراء السعودي 158.70

بيع السعودي 158.90

*في عدن

 شراء الدولار 890

بيع الدولار 893

شراء السعودي 235

بيع السعودي 237

إقراء أيضاً
التحالف يتوعد الحوثيين بما ينتظرهم بعد الهجمات الأخيرة ويحذر بخصوص مأرب
ما علاقة الإمارات بطائرات الحوثي المفخخة التي تستهدف المملكة؟ كاتب سعودي يقدم ال
انتصارات متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق الجديدة المحررة
بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من هجمات الحوثيين وتتضامن مع ال
السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الحوثي على أكبر موانئ شحن البترول في العالم وما حدث
وفاة وإصابة العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بصنعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس