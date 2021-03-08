بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من الحوثيين وتتضامن مع الرياض

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 345

دانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم الاثنين، محاولات الاعتداء الأخيرة للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأميركية لدى السعودية في على "تويتر": ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وأشارت إلى أن واشنطن تقف الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: "إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".

وامس حذرت السفارة الأمريكية في السعودية، رعاياها إثر تقارير عن هجمات صاروخية من طرف الحوثيين وتفجيرات بالظهران و الدمام و الخبر.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فشلت، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية،بحسب مصادر سعودية رسمية ووسائل اعلام.

*هجمات غير مقبولة وخطيرة

بدروها ندد متحدث باسم الخارجية الأميركية بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية ووصفها بأنها "غير مقبولة وخطيرة".

وقال المتحدث إن الهجمات الأخيرة "غير مقبولة وخطيرة، وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأميركيين"، وفق ما نقل موقع قناة "الحرة".

وأضاف "ما زلنا نشعر بالقلق من تواتر هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "هذه الهجمات المتصاعدة ليست تصرفات مجموعة جادة في السلام".

وأفشلت السعودية، الأحد، محاولة استهداف ميناء رأس تنورة في الشرقية ومرافق تابعة لشركة أرامكو بالظهران، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم، وليس المملكة فحسب".

وأكدت وزارة الدفاع السعودية استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في استهداف الموقعين، وذكرت أن اعتراض صاروخ باليستي تسبب بسقوط الشظايا على حي سكني في الظهران.